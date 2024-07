Biden rilancia missione della Nato: "Siamo qui per proteggere la democrazia" | "La Russia non prevarrà, l'Ucraina prevarrà"

"La Nato fu fondata per proteggere la democrazia e noi siamo qui per rinnovare quell'impegno, oggi la Nato è più potente che mai". Così Joe Biden dando il benvenuto a Washington, assieme a Kamala Harris, ai leader dell'Alleanza Atlantica all'evento che apre il vertice in occasione del 75esimo anniversario della firma del Trattato Nord Atlantico che istituì la Nato il 4 aprile 1949. "Quando siamo stati attaccati l'11 settembre l'articolo 5 è stato invocato per la prima volta e i nostri alleati ci sono venuti in soccorso e noi non dimenticheremo", ha quindi aggiunto il presidente Usa.