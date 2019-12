Natale Parigi, per la prima volta in 200 anni senza messa a Notre-Dame

Per la prima volta, in oltre 200 anni, a Parigi la messa della Vigilia non si è tenuta a Notre-Dame. La cattedrale, infatti, non è stata in grado di ospitare i fedeli a causa del drammatico rogo che, ad aprile, ha devastato la struttura. I cattolici francesi si sono radunati nella vicina chiesa di Saint-Germain l'Auxerrois, a poche centinaia di metri. Durante l'incendio la cattedrale gotica di 850 anni ha perso la guglia e il tetto.