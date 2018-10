Nasa, record per la sonda Voyager 1: si trova a 20 ore luce dalla Terra

La missione - Le due sonde gemelle sono state inizialmente lanciate con l’obiettivo di esplorare Giove e Saturno. Dopo aver portato a diverse importanti scoperte, come i vulcani attivi su Io, una delle lune di Giove, e la complessità degli anelli di Saturno, la loro missione è stata prolungata: Voyager 2 è stata spedita a studiare Urano e Nettuno e per ora è l’unica sonda ad aver visitato questi due pianeti.



La missione attualmente in corso, invece, è stata chiamata Voyager Interstellar Mission (Vim) ed estenderà l’esplorazione del Sistema Solare fino al limite più esterno della sfera d’influenza del Sole, e possibilmente anche oltre. Secondo gli ingegneri dell'agenzia aerospaziale americana, però, potremo continuare a monitorare ancora per poco il viaggio nello spazio delle due sonde. Si stima che nel 2025 i generatori termoelettrici a radioisotopi (Rtg) della Voyager 1 e della Voyager 2 smetteranno di funzionare, facendoci perdere per sempre i contatti con loro. Ma questo non significa che le due sonde smetteranno di viaggiare. Secondo gli scienziati continueranno a navigare per centinaia di migliaia di anni, fino a quando, un giorno, potrebbero essere intercettate e magari recuperate da una civiltà extraterrestre.