Spazio, partita la missione Bepi Colombo verso Mercurio

Come un ovale brillante, Ariane 5 ha sfrecciato ruotando verso Est per raggiungere la posizione ottimale sull'orbita che consentirà al veicolo nel quale sono assemblati tutti i moduli della missione Bepi Colombo, chiamato Mcs (Mercury Composite Spacecraft), di cominciare il viaggio verso Mercurio.



A 17 minuti dal lancio il segnale è stato acquisito dalla stazione di Libreville, quando il lanciatore e il suo carico erano ancora uniti. La separazione del veicolo dal lanciatore è avvenuta, come previsto, a 26 minuti e 47 secondi dal lancio, dopodiché il veicolo comincerà a dispiegare i pannelli solari pronto a cominciare un viaggio nel quale per sette anni attraverserà il Sistema Solare, prendendo la spinta necessaria ruotando prima intorno alla Terra, poi per due volte intorno a Venere e poi sei volte intorno a Mercurio, quando lo raggiungerà nell'ottobre 2025.



Missione Mercurio - Raggiungere il pianeta più piccolo del Sistema Solare è l'obiettivo della missione, nata dalla collaborazione fra l'Agenzia spaziale europa (Esa) e l'agenzia spaziale giapponese Jaxa.



In questa nuova avventura l'Italia gioca un ruolo chiave sia con la ricerca, attraverso Agenzia Spaziale Italiana (Asi), Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e università della Sapienza di Roma, sia con l'industria, grazie al Gruppo Leonardo.



Sono italiani quattro dei 16 strumenti della missione, come le tecnologie che proteggeranno gli strumenti dalle temperature altissime di Mercurio. C'è molto lavoro italiano anche dietro questo lancio perfetto perché il propellente dell'Ariane 5 è stato preparato dall'azienda Regolus (60% Avio-40% Ariane Group) nei suoi stabilimenti di Kourou, e i razzi ausiliari sono stati assemblati, sempre a Kourou, dalla EuroPropulsion (50% Avio-50% Ariane Group).