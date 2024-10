Nella notte un 21enne è stato ferito alle gambe con colpi d'arma da fuoco mentre si trovava in piazza Antonio De Curtis, a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Il giovane è stato accompagnato all'ospedale "La Schiana": le sue condizioni di salute al momento non destano preoccupazioni. Secondo quanto raccontato dallo stesso giovane alla polizia, era in piazza con degli amici quando si è avvicinata un'auto dalla quale sono stati esplosi diversi colpi di pistola.