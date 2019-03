Nanga Parbat, operazioni di soccorso alpinisti bloccate dal maltempo

Il maltempo ancora una volta blocca le operazioni di soccorso di Daniele Nardi e Tom Ballard, dispersi sul Nanga Parbat da sei giorni. Lo riferisce all'Ansa il capo del clup alpinismo del Pakistan, Karrar Haidri. "Al momento non è possibile alcuna operazione a causa delle intense nevicate e della scarsa visibilità", ha detto: "E' previsto maltempo per i prossimi due giorni, sarà difficile per gli elicotteri decollare".

Al campo base sul Nanga Parbat, fanno sapere dallo staff di Daniele Nardi, le condizioni meteo non cambieranno nelle prossime ore: neve e nuvole a bassa quota, con venti sostenuti, continueranno a imperversare per tutta la giornata. "Siamo in contatto sia con gli alpinisti al campo base che con il governo pakistano per decidere come procedere, nelle giornate di oggi e di domani, con le ricerche di Daniele e Tom", spiegano ancora i collaboratori di Nardi.



L'alpinista e il suo compagno di scalata Tom Ballard sono dispersi da domenica sull'inaccessibile sperone sperone Mummery, tra i 5.100 e i 7.000 metri di quota. Proprio venerdì è fallito anche il tentativo di Mohammad Ali Satpar e da alcuni altri esperti alpinisti locali di raggiungere l'ultimo campo di Nardi e Ballard. Ed e' fermo a questo punto anche il progetto di trasferire in elicottero dal campo base del K2 il team dell'alpinista basco Alex Txikon che potrebbe effettuare delle ricognizioni con tre droni.