Scomparsa della madre di una conduttrice Usa, nuova mail ai media: "Ho un video dell'ultimo giorno di vita"
Il sito Tmz ha ricevuto un nuovo messaggio dalla stessa fonte che nei mesi scorsi aveva chiesto un riscatto in Bitcoin
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Nuovo tragico colpo di scena nel caso di Nancy Guthrie, la madre della conduttrice della Nbc Savannah Guthrie, rapita dalla propria abitazione lo scorso febbraio e da allora scomparsa. Il sito americano Tmz ha ricevuto una nuova e-mail da una persona che sostiene di conoscere l'identità dei sequestratori e di essere in possesso di nuovi elementi sulla vicenda. Nel messaggio, il mittente afferma di avere un filmato che ritrarrebbe Nancy Guthrie insieme a quello che definisce "l'individuo principale" coinvolto nel rapimento, registrato nel giorno in cui la donna sarebbe morta. Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica statunitense, il materiale comprenderebbe anche fotografie, il nome, l'indirizzo e l'età del presunto responsabile.
Due sequestratori
La fonte sostiene inoltre che i rapitori sarebbero stati due. Nella mail scrive di aver nascosto un telefono cellulare in un luogo sicuro per proteggere tutte le informazioni in suo possesso. Tmz ha dichiarato di aver autenticato il nuovo messaggio e di aver verificato che arriva dalla stessa persona che, nei mesi scorsi, aveva contattato la redazione chiedendo un riscatto in Bitcoin in cambio di informazioni sul caso. Il sito statunitense ha trasmesso immediatamente la nuova comunicazione all'Fbi (Federal Bureau of Investigation).