Scomparsa della madre di una conduttrice Usa, nuova mail ai media: "Ho un video dell'ultimo giorno di vita"

Nuovo tragico colpo di scena nel caso di Nancy Guthrie, la madre della conduttrice della Nbc Savannah Guthrie, rapita dalla propria abitazione lo scorso febbraio e da allora scomparsa. Il sito americano Tmz ha ricevuto una nuova e-mail da una persona che sostiene di conoscere l'identità dei sequestratori e di essere in possesso di nuovi elementi sulla vicenda. Nel messaggio, il mittente afferma di avere un filmato che ritrarrebbe Nancy Guthrie insieme a quello che definisce "l'individuo principale" coinvolto nel rapimento, registrato nel giorno in cui la donna sarebbe morta. Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica statunitense, il materiale comprenderebbe anche fotografie, il nome, l'indirizzo e l'età del presunto responsabile.