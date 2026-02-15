Usa, svolta nella scomparsa della madre di una conduttrice tv: trovato un guanto con tracce di Dna
Il ritrovamento a circa due miglia dalla sua abitazione
Il giallo attorno alla scomparsa di Nancy Guthrie, 84 anni, madre della conduttrice televisiva Savannah Guthrie potrebbe essere giunto a un punto di svolta. L'Fbi ha ritrovato un guanto contenente tracce di Dna in un campo a circa due miglia dall'abitazione di Tucson (Arizona) della donna, avvistata l'ultima volta nella sua casa il 31 gennaio. Secondo gli investigatori, sarebbe stato indossato dalla persona mascherata avvistata all'esterno dell'edificio la notte della scomparsa.