Namibia, la scoperta: "Nelle incisioni rupestri un'enciclopedia di orme"

Gli schemi individuati nelle antichissime incisioni rupestri derivano probabilmente da influenze culturali , ma il loro significato rimane ancora sconosciuto. Incisioni di tracce animali e di impronte umane compaiono in numerose tradizioni di arte rupestre preistorica in tutto il mondo. La Namibia ne è ricca , ma finora le ricerche che le riguardavano erano pochissime.

Ricerca

Per fare un po' di luce sull'argomento, i ricercatori guidati da Tilman Lenssen-Erz hanno chiesto aiuto a indigeni del deserto del Kalahari esperti nel seguire le tracce, per analizzare le impronte incise nella pietra. Le incisioni sono così dettagliate che gli indigeni sono stati in grado di individuare persino la zampa esatta in oltre il 90% delle 513 incisioni analizzate.