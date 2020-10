Nagorno Karabakh, la capitale bombardata per tutta la notte

La capitale dell'autoproclamata repubblica del Nagorno Karabakh, Stepanakert, è stata bersaglio di numerosi bombardamenti azeri per tutta la notte. A intervalli regolari, quasi ogni ora le sirene d'allerta hanno risuonato per la città, immersa nella quasi totale oscurità. Il bilancio dei danni e delle eventuali vittime non è al momento conosciuto.