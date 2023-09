Nagorno-Karabakh, prosegue l'esodo degli armeni dalla regione

Altri 2.906 sfollati sono entrati in Armenia dal Nagorno Karabakh.

Secondo quanto informato dal governo di Erevan, 2.100 di loro sono stati registrati mentre la valutazione delle esigenze di altri 794 è in fase di identificazione. Su 2.100 sfollati registrati, circa mille persone si sono recate nei luoghi di residenza prescelti, e il governo ha fornito un luogo dove stare agli altri 1.100 (una parte di loro è ancora in fase di sistemazione). Il flusso di sfollati è proseguito per tutta la notte