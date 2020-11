Nagorno, armeni bruciano le case prima di doverle lasciare all'Azerbaigian

IPA

Migliaia di armeni lasciano le zone attorno al Nagorno-Karabakh che saranno cedute all'Azerbaigian in base all'accordo di tregua siglato nei giorni scorsi. La Bbc riporta che alcuni, prima di andare via, bruciano le loro case. "Nella regione di Kalbajar - riferisce l'emittente britannica - alcune famiglie di etnia armena stanno distruggendo le loro case in modo che gli azeri non vi si possano trasferire".