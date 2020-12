N.Zelanda, terrorista moschee si poteva fermare solo per caso

da-video

Il terrorista australiano Brenton Tarrant avrebbe potuto essere fermato solo "per caso" prima del suo attacco del 15 marzo 2017 in due moschee di Christchurch in Nuova Zelanda, nonostante segni preoccupanti indicassero già che era un pericoloso estremista. E' la conclusione del rapporto della commissione reale d'inchiesta sul massacro di 51 fedeli musulmani, di cui ha presentato un sommario la prima ministra Jacinda Ardern.