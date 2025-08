Un tribunale militari del Myanmar ha condannato all'ergastolo dodici persone, tra cui cinque cittadini cinesi, per il loro coinvolgimento in diversi casi di tratta di esseri umani. Lo riferiscono i media statali. Secondo il quotidiano Myanma Alinn, le condanne derivano da una serie di reati, tra cui la diffusione online di video a contenuto sessuale e la tratta di donne birmane costrette a matrimoni forzati in Cina.