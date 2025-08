Raid aereo della giunta del Myanmar contro miniera rubini, 13 morti

Un attacco aereo dell'esercito del Myanmar contro una miniera di rubini ha portato alla morte di 13 persone nella regione di Mogok (Myanmar settentrionale), occupata da un gruppo ribelle. Lo hanno riferito un testimone e un portavoce dell'opposizione armata. L'attacco è avvenuto intorno alle 8:15 del mattino (ora locale) con un bilancio di sette persone uccise sul colpo, mentre altre sei persone hanno perso la vita in seguito per le ferite riportate nel raid. Tra le vittime si contano anche un monaco buddista ed un uomo e suo figlio che passavano nell'area in motocicletta.