Musk cambia nome su X e diventa "Kekius Maximus": ecco perché

Kekius sembra essere una latinizzazione di "kek", una parola più o meno equivalente a "ridere a crepapelle", resa popolare dai gamer ma ora spesso associata all'alt-right, come pure Pepe the Frog. "Kek" è anche il nome dell'antico dio egizio delle tenebre, che a volte è raffigurato con la testa di una rana. Alcuni utenti hanno suggerito che il nuovo soprannome è una bizzarra combinazione di Pepe the Frog e del personaggio di Russell Crowe, Maximus Decimus Meridius, nel film campione d'incassi del 2000 "Il Gladiatore". Ma Pepe, nato semplicemente come un cartone animato nella serie di fumetti Boy's Club, è stato associato online ai suprematisti bianchi e all'estrema destra durante le elezioni presidenziali del 2016.