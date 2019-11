Muro di Berlino, Merkel: "Servono 50 anni per parità tra Germania Est e Ovest"

In occasione dei festeggiamenti per i trent'anni della caduta del muro di Berlino , Angela Merkel ha parlato delle differenze ancora esistenti tra Germania Est e Germania Ovest. "Per la parità ci vorranno 50 anni o anche più anche se dopo dieci o venti anni si era pensato che sarebbe stato più veloce", ha detto la cancelliera tedesca in un'intervista a Sueddeutsche Zeitung sulla sua esperienza come cittadina della Ddr per 35 anni .

La Merkel racconta della prima volta in cui è andata da sola a Costanza per motivi di studio ed era spaventata. "Mi sono chiesta davvero se fosse sicuro per una donna dormire da sola in un hotel dell'Ovest. Semplicemente non avevo l'esperienza della libertà".

"La vita nella Ddr era in qualche modo comoda, perché si sapeva che non si potevano influenzare certe cose", ha aggiunto. Spesso le viene rimproverato di rappresentare troppo poco i cittadini dell'Est, hanno rilevato gli intervistatori.

"Quando sono entrata in politica rappresentavo uno strano esemplare che racchiudeva una moltitudine di minoranze: ero protestante, donna, allora ancora giovane, dell'Est e scienziata. Tutte cose che nella Cdu non accadevano spesso. Per questo non potevo rappresentare tutte le componenti di minoranza contemporaneamente".