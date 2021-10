Multa Ue alla Polonia, Varsavia: "Le punizioni non sono la via giusta"

Ansa

La Polonia attacca Bruxelles dopo la multa inflitta a Varsavia dalla Corte di giustizia Ue per non aver sospeso disposizioni nazionali in conflitto con il diritto comunitario. "L'Ue è una comunità di Stati sovrani governati da regole chiare - twitta Piotr Muller, portavoce del premier polacco Mateusz Morawiecki -. La magistratura è di competenza degli Stati membri. La via delle punizioni e dei ricatti verso il nostro Paese non è quella giusta".