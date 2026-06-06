Mozambico, vescovo ucciso in casa a colpi d'arma da fuoco

Le motivazioni del crimine rimangono sconosciute; il Sernic ha avviato le indagini per identificare i responsabili. Il presidente della Conferenza episcopale del Mozambico (Cem), mons. Inácio Saúre, ha confermato la morte senza fornire indicazioni sulle cause. Il presidente del Mozambico, Daniel Chapo, ha espresso "profondo sentimento di pesar e costernazione", definendo la morte del vescovo "una perdita irreparabile per la società mozambicana e per la comunità cristiana". Nato il 6 maggio 1972 a Ribaué, nella diocesi di Nampula, membro dei Missionari della Consolata, mons. Afonso era stato ordinato sacerdote il 3 novembre 2002 e consacrato vescovo il 28 gennaio 2024. Leone XIV lo aveva nominato vescovo di Quelimane il 25 luglio 2025 e, nell'aprile 2026, amministratore apostolico dell'arcidiocesi della Beira.