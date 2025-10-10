Orrore in Mozambico, jihadisti decapitano oltre 30 cristiani

Oltre 30 fedeli cristiani sono stati decapitati nel nord del Mozambico durante il mese di settembre. Il gruppo Provincia dello Stato Islamico del Mozambico (Ismp), affiliato all'Isis, ha rivendicato la responsabilità di molti degli attacchi. Le province di Cabo Delgado e Nampula sono state le principali aree colpite. Dal 2021 forze militari regionali provenienti da altri Paesi africani sono state dispiegate per aiutare il Mozambico a contenere l'insurrezione. Nonostante questi sforzi, la violenza continua.