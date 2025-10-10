Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
GRUPPO AFFILIATO ALL'ISIS

Orrore in Mozambico, jihadisti decapitano oltre 30 cristiani

10 Ott 2025 - 01:59
© Afp

© Afp

Oltre 30 fedeli cristiani sono stati decapitati nel nord del Mozambico durante il mese di settembre. Il gruppo Provincia dello Stato Islamico del Mozambico (Ismp), affiliato all'Isis, ha rivendicato la responsabilità di molti degli attacchi. Le province di Cabo Delgado e Nampula sono state le principali aree colpite. Dal 2021 forze militari regionali provenienti da altri Paesi africani sono state dispiegate per aiutare il Mozambico a contenere l'insurrezione. Nonostante questi sforzi, la violenza continua.

mozambico