Mozambico, si capovolge imbarcazione: a bordo anche bambini

In Mozambico un'imbarcazione con a bordo almeno 30 persone si è capovolta al largo della costa settentrionale. In otto sono riusciti a nuotare fino alla riva. Lo ha riferito Juma Cadria, amministratore del distretto di Memba, dove era diretto il natante che proveniva dalla città portuale di Nacala. Per i media locali a bordo c'erano anche bambini.