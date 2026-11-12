Vescovo ucciso in Mozambico, fermato il presunto sicario

È stato arrestato il presunto autore materiale dell'omicidio del vescovo Osório Citoria Afonso, ucciso lo scorso 6 giugno nella sua residenza episcopale di Quelimane, in Mozambico. Lo riporta Il Gazzettino nelle pagine locali di Treviso. L'uomo è un ex militare delle forze armate mozambicane, successivamente entrato nella polizia e poi espulso nel 2015. Dopo il delitto avrebbe seppellito il fucile e sarebbe fuggito in Zambia. Dalle indagini, sono emersi rapporti frequenti e trasferimenti di denaro con padre Novais, ritenuto il mandante del delitto e già detenuto.
Preso il presunto sicario
L'uomo, fermato il 29 ottobre e presentato alla stampa locale dal Sernic, il servizio nazionale di investigazione criminale, respinge ogni accusa. Ha infatti affermato di non conoscere il fucile individuato come arma del delitto e di essere andato in Zambia solo per questioni legate al commercio di pietre. Ha inoltre denunciato di essere stato torturato dopo il fermo. Padre Osório era molto conosciuto anche nel Trevigiano, perché era stato superiore dal 2014 al 2016 di Casa Milaico, a Nervesa della Battaglia.