Vescovo ucciso in Mozambico, fermato il presunto sicario

È stato arrestato il presunto autore materiale dell'omicidio del vescovo Osório Citoria Afonso, ucciso lo scorso 6 giugno nella sua residenza episcopale di Quelimane, in Mozambico. Lo riporta Il Gazzettino nelle pagine locali di Treviso. L'uomo è un ex militare delle forze armate mozambicane, successivamente entrato nella polizia e poi espulso nel 2015. Dopo il delitto avrebbe seppellito il fucile e sarebbe fuggito in Zambia. Dalle indagini, sono emersi rapporti frequenti e trasferimenti di denaro con padre Novais, ritenuto il mandante del delitto e già detenuto.