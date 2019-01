Pierre Moscovici ha fiducia nell''Italia: “Ci aspettiamo che Roma rispetti l’accordo sulla Manovra raggiunto in Europa, arrivato alla fine di una lunga trattativa”. Lo afferma alla collega Veronica Gervaso a margine dei lavori del forum di Davos. Il commissario europeo agli Affari economici spiega che “senza questo accordo, sarebbe scoppiata una crisi tra Roma e Bruxelles. L’Italia è sempre stata centrale nell’Unione Europea, non può restarne ai margini”. Sulle possibili sanzioni, Moscovici dichiara di non averle mai favorite e che “sono sempre un errore”, ma “l’Italia deve controllare il suo debito, che grava sul futuro dei cittadini italiani”.