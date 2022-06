Mosca: "Ucraini in ritirata da Severodonetsk, grosse perdite"

Le truppe ucraine hanno perso in alcune unità fino al 90% dei loro militari nei combattimenti a Severodonetsk, nell'Ucraina orientale, e si stanno ritirando.

Lo ha affermato il generale dell'esercito russo Mikhail Mizintsev, citato da Ria Novosti. Il generale parla di "perdite critiche in battaglia" per le forze di Kiev e dice che i militari rimasti stanno andando "in direzione di Lysychansk".