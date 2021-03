Mosca: prevenire degrado irreversibile rapporti con Usa 

Per l'amministrazione Biden "la pietra miliare simbolica dei 100 giorni non è lontana: questa è un'occasione per valutare in cosa la squadra del presidente sta facendo bene e in cosa no. La cosa principale è capire se si possono migliorare le relazioni russo-americane che sono in una condizione difficile". Così la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, sottolineando come Mosca sia interessata "a prevenire il loro degrado irreversibile".