Mosca, due morti e quindici feriti a causa del maltempo

A Mosca due persone sono morte e altre 15 sono rimaste ferite a causa delle cattive condizioni meteorologiche a Mosca.

Lo ha scritto il sindaco Sergey Sobyanin sul suo canale Telegram, come riferisce la Tass. "Oggi Mosca è stata colpita dal maltempo: forti venti e sbalzi di temperatura - ha scritto -. Noi, in modo tempestivo, abbiamo preso tutte le misure possibili per avvisare le persone. I principali parchi cittadini e altri luoghi pubblici all'aperto sono stati prontamente chiusi".