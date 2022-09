Mosca: "La crisi energetica dell'Europa continuerà a peggiorare"

"La crisi energetica dell'Europa continuerà a peggiorare".

Lo ha detto il vicepremier russo Alexander Novak, citato da Interfax. "Stanno arrivando le bollette per le case e i servizi di pubblica utilità, per il gas che i consumatori semplicemente non riescono a pagare. Questa crisi si sta aggravando", ha affermato in un'intervista tv.