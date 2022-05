Mosca, l'aereo di Putin per la guerra nucleare alla parata del 9 maggio

Sarà schierato anche l'aereo di Putin per la guerra nucleare alla parata del 9 maggio a Mosca.

In occasione delle celebrazioni per la vittoria sul nazismo, sulla Piazza Rossa ci sarà anche il Il-80 'Doomsday, che trasporterebbe i vertici russi in caso di guerra nucleare, diventando il centro di comando di Putin. La notizia, che viene data dalla Reuters sul proprio sito, suona come un messaggio da "giorno del giudizio" all'Occidente.