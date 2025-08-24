Mosca, esplosione in un negozio per bambini: un morto e tre feriti

È di un morto e tre feriti il bilancio di un incidente avvenuto in un grande magazzino per bambini nei pressi della Piazza Lubyanka a Mosca. Secondo i servizi di emergenza, sarebbe esplosa una bombola di gas usata per gonfiare palloncini. "Presumibilmente una bombola per i palloncini è esplosa al terzo piano", ha detto una fonte all'agenzia Ria Novosti, aggiungendo che non si registrano danni alla struttura. L'esplosione è avvenuta nel grande magazzino centrale dei bambini, uno store interamente dedicato ai bambini, situato nei pressi del palazzo della Lubyanka, già sede del Kgb e ora dei servizi d'intelligence Fsb.