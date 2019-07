Mosca espelle richiedente asilo, attivisti: "Ora rischia la vita"

La Russia ha espulso e costretto a tornare in Togo Bozobeyidu Batoma, un richiedente asilo per il quale l'Agenzia dell'Onu per i rifugiati (Unhcr) aveva riconosciuto la necessità di protezione internazionale. Batoma, 42 anni, è un ex militare della Guardia presidenziale togolese ed era in Russia dal 2014. Proprio quell'anno era scappato dal Togo dopo aver aiutato a fuggire dal carcere due dissidenti che le autorità volevano giustiziare.