Mosca, ecco il Trivial Pursuit Hotel: più sai e meno paghi

La conoscenza apre la mente, ma da ora può anche aprire le porte di un'hotel di lusso e servire come moneta di scambio. In Russia vicino a Mosca, sta per nascere il Trivial Pursuit Hotel, una struttura interamente dedicata ad uno dei giochi di società più famosi del mondo. Per prenotare un soggiorno sarà necessario rispondere ad alcune domande che rispetteranno i temi e il format del gioco. Ma non è finita qui. Durante il soggiorno, i villeggiatori saranno sottoposti ad altri quesiti attraverso i quali potranno ricevere dei benefit aggiuntivi per la loro vacanza. Rispondendo correttamente, infatti, si potrà avere la possibilità di implementare il proprio soggiorno attraverso un trattamento benessere, un televisore gigante, un letto luxury, una cena gourmet e molto altro ancora.