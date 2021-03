Mosca, attesi in Russia il 10 aprile gli esperti dell'Ema

Afp

Esperti dell'Agenzia europea del farmaco sono attesi in Russia il 10 aprile "per monitorare gli studi clinici che sono stati condotti nel nostro Paese" in vista dell'esame del vaccino Sputnik. Lo ha detto il ministro della Salute Mikhail Murashko incontrando il presidente russo proprio per affrontare il tema delle vaccinazioni anti-Covid.