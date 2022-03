Mosca ai media russi: "Non trasmettete intervista a Zelensky"

Quella tra Russia e Ucraina continua a essere anche una guerra di propaganda.

L'ente regolatore dei media di Mosca ha avvertito di non pubblicare e di non trasmettere l'intervista del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, rilasciata, da remoto, ad alcuni media russi per la prima volta dall'inizio della guerra. Lo riferisce Sky News. Nei confronti dei giornalisti russi che hanno intervistato il leader ucraino, riferisce il Kiev Independent, sarà aperta un'indagine.