Mosca: "Ad ora è impossibile un incontro tra Putin e Zelensky"

"Non c'è alcun progresso nella stesura di un possibile documento che Putin e Zelensky possano firmare.

La Russia non è contraria ad un incontro tra i due presidenti ma è impossibile tenerlo senza adeguata preparazione". Lo dice il portavoce del Cremlino Dimitri Peskov. Dal canto suo Zelensky aveva posto come condizione principale per un possibile summit di pace il ritiro di tutte le truppe russe dall'Ucraina.