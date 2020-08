Morto Robert Trump, fratello minore del presidente Usa

E' morto il fratello minore di Donald Trump, Robert. Era ricoverato in ospedale. Sconosciute le cause del decesso. A darne notizia il presidente degli Stati Uniti in una nota: "È con il cuore pesante - scrive - che vi annuncio che il mio meraviglioso fratello, Robert, è morto stasera, in pace. Non era solo mio fratello - prosegue la nota - era il mio migliore amico. Mi mancherà moltissimo, ma ci rivedremo. Il suo ricordo vivrà nel mio cuore per sempre".