La Difesa e il ministro Guido Crosetto esprimono "il più profondo cordoglio per l'improvvisa scomparsa, nella notte, del 1° maresciallo dell'Esercito Francesco Branca, impegnato in missione a Novo Selo,in Bulgaria. Un ideale abbraccio e sentita vicinanza ai suoi familiari, amici e colleghi in questo momento di grande dolore". Così su X il ministero della Difesa.