Morto Gordon Moore, co-fondatore di Intel e "guru" della Silicon Valley

Il co-fondatore di Intel Gordon Moore, ideatore della teoria sull'evoluzione tecnologica dei chip per computer, è morto a 94 anni.

Dottore in chimica, nel 1968 creò NM Electronics in collaborazione con il fisico Robert Noyce, soprannominato il "sindaco della Silicon Valley". Pochi mesi dopo, i due acquistarono il nome Intel per 15mila dollari. Gordon Moore fu amministratore delegato dell'azienda dal 1979 al 1987. "Il mondo ha perso un gigante, un vero visionario che ha aperto la strada alla rivoluzione tecnologica", ha twittato il CEO di Apple Tim Cook.