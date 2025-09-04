Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Speciale È morto Giorgio Armani, il re dello stile italiano
Moda in lutto

Dalla Cnn a Le Figaro: la morte di Giorgio Armani sui siti internazionali

Il quotidiano francese lo incorona come "l'ultimo imperatore della moda italiana". El Pais lo descrive come il "fondatore di una delle aziende di moda più influenti dell'ultimo mezzo secolo"

04 Set 2025 - 16:14
© sito ufficiale

© sito ufficiale

La notizia della morte dello stilista Giorgio Armani ha immediatamente occupato le homepage dei principali siti internazionali: dall'emittente britannica Bbc, all'agenzia di stampa russa Tass. Anche l'emittente statunitense Cnn riporta la notizia, corredata da una foto dello stilista alla settimana dell'alta moda autunno-inverno 2023-2024 a Parigi. L'emittente francese Bfmtv sceglie di aprire la sua homepage con il ricordo dello stilista, mentre Le Figaro lo incorona come "l'ultimo imperatore della moda italiana". El Pais lo descrive come il "fondatore di una delle aziende di moda più influenti dell'ultimo mezzo secolo". La Bild lo definisce "icona della moda", mentre Rbc-Ucraina lo celebra come "il leggendario stilista italiano".

giorgio armani morto
giorgio armani

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri