Dalla Cnn a Le Figaro: la morte di Giorgio Armani sui siti internazionali

La notizia della morte dello stilista Giorgio Armani ha immediatamente occupato le homepage dei principali siti internazionali: dall'emittente britannica Bbc, all'agenzia di stampa russa Tass. Anche l'emittente statunitense Cnn riporta la notizia, corredata da una foto dello stilista alla settimana dell'alta moda autunno-inverno 2023-2024 a Parigi. L'emittente francese Bfmtv sceglie di aprire la sua homepage con il ricordo dello stilista, mentre Le Figaro lo incorona come "l'ultimo imperatore della moda italiana". El Pais lo descrive come il "fondatore di una delle aziende di moda più influenti dell'ultimo mezzo secolo". La Bild lo definisce "icona della moda", mentre Rbc-Ucraina lo celebra come "il leggendario stilista italiano".
