Morto A. Q. Khan, "padre" della bomba atomica pachistana

ansa

Abdul Qadeer Khan, padre, della bomba atomica pakistana, è morto all'età di 85 anni. Lo ha reso noto l'emittente televisiva statale PTV. Khan è deceduto dopo essere stato trasportato in ospedale a causa di problemi ai polmoni. Lo scienziato era considerato un eroe nazionale per avere trasformato il suo Paese nella prima potenza nucleare del mondo islamico, ma in Occidente era visto come un pericoloso rinnegato.