Morte Gabby Petito, resti umani ritrovati in Florida sono del fidanzato

I resti umani trovati all'interno di una riserva naturale in Florida appartengono a Brian Laundrie, il fidanzato di Gabby Petito, la blogger strangolata lo scorso mese in Wyoming. Lo ha confermato l'Fbi. Di Laudrie non si avevano più notizie dal 13 settembre. I resti sono stati ritrovati insieme ad alcuni oggetti che si ritiene appartenessero a Laundrie, tra cui uno zaino e un taccuino.