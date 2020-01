Morte Soleimani, il generale Barduani a Tgcom24: "In Afghanistan alzato il livello di guardia"

La situazione si è fatta rovente anche in Afghanistan. Lo conferma ai microfoni di Tgcom24 Enrico Barduani, comandante del Contingente italiano a Herat: "Sono state incrementate le misure di vigilanza nella base in cui ci troviamo - spiega il comandante - e di maggior sicurezza per i nostri soldati che conducono le attività esterne". "C'è soprattutto attenzione - ha proseguito - per le ricadute che i fatti accaduti in Iran possano avere anche in territorio afghano".