Morte Epstein, rimosso il responsabile delle carceri federali Usa

Cade la prima testa dopo il suicidio in carcere del finanziere americano Jeffrey Epstein. Il massimo responsabile dei penitenziari federali, Hugh Hurwitz, è stato infatti rimosso dal suo incarico per ordine del ministro della Giustizia William Barr. Hurwitz ricopriva quel ruolo dal maggio del 2018. Nessuna motivazione ufficiale è stata per il momento rilasciata sulla decisione. Continuano intanto le indagini sulla morte del miliardario.