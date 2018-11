Morta Mandy Blank, è mistero sulla fine della personal trainer delle star

Modella, personal trainer di divi e celebrità come Alex Rodriguez (il signor J-Lo) e Mikey Rourke, pluricampionessa di bodybuilding: Mandy Blank , 42 anni, è stata trovata morta nella sua casa di Los Angeles dal personale di servizio. La sua fine è avvolta nel mistero : non ci sarebbero segni di violenza sul suo corpo, rinvenuto nella vasca da bagno, e non sembra che a determinare la morte siano stati stupefacenti, alcol o farmaci.

La Blank, che tra i suoi "allievi" aveva anche star come Roha Marley e Natasha Lyonne, stellina di "Orange is the new black", era stata la più giovane atleta della storia ad aggiudicarsi il titolo dell'Ifbb World Championships (era il 1999 e lei aveva appena 19 anni). E negli ultimi tempi si era affermata anche come superstar sui social.



La notizia è stata data dal sito americano Tmz, secondo cui il macabro ritrovamento risale al 29 ottobre. Per chiarire le cause del decesso, si provvederà nei prossimi giorni a eseguire l'autopsia.