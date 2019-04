Morta Jacqui Saburido: sfigurata in un incidente, fu simbolo della campagna contro la guida in stato di ebbrezza

Addio a Jacqui Saburido, testimonial della campagna contro lʼalcol alla guida Dal Web 1 di 4 Italy Photo Press 2 di 4 Italy Photo Press 3 di 4 Italy Photo Press 4 di 4 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Originaria del Venezuela, da tempo lottava contro un cancro. La notte del 19 settembre 1999, mentre tornava da una festa di compleanno ad Austin, rimase coinvolta in un gravissimo incidente. L'auto su cui si trovava insieme ad altri quattro amici si schiantò contro quella di un 18enne risultato poi alla guida ubriaco. La vettura di Jacqui prese fuoco, due suoi amici morirono sul colpo, e lei riportò ustioni al 60% del corpo.



Da quel momento la donna riuscì a trasformare l'incubo in speranza. Divenne il simbolo della campagna del dipartimento dei Trasporti del Texas "Faces of Drunk Driving", per sensibilizzare contro la guida in stato di ebbrezza, e girò le scuole di tutto il Paese per raccontare la sua storia. Gli oltre cento interventi di chirurgia plastica a cui si sottopose per ricostruire parte del volto e delle mani costarono oltre cinque milioni di dollari.