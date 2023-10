Morta Dorothy Hoffner, la nonnina che si era lanciata con il paracadute a 104 anni

L'impresa

"L'età è soltanto un numero", aveva detto pochi istanti dopo l'atterraggio alla piccola folla che si era radunata per acclamarla. Per lei non era la prima volta, si era già lanciata poco dopo aver compiuto 100 anni. Joe Conant, un amico intimo di Hoffner, ha dichiarato che la donna è stata trovata morta dal personale della comunità per anziani Brookdale Lake View. Conant, che è un infermiere ha detto di aver incontrato Hoffner - che lui chiamava nonna su sua richiesta - diversi anni fa mentre lavorava come badante per un altro residente presso la struttura per anziani. Ha detto che aveva un'energia straordinaria ed era incredibilmente acuta. "Era instancabile. Ha continuato ad andare avanti", ha detto. "Non era una persona che faceva un pisolino nel pomeriggio, o non si presentava a nessuna funzione, cena o qualsiasi altra cosa. Era sempre lì, pienamente presente. Continuava ad andare avanti, sempre."