Il record di Dorothy Hoffner, a 104 anni si lancia con il paracadute

Del resto, un lancio con il paracadute a 104 anni non è cosa di tutti i giorni. Questa splendida nonnina, a quattro anni dal suo primo “volo”, ha voluto riprovarci ma stavolta punta al Guinness dei primati. Vuole diventare la donna più anziana del mondo ad aver sfidato i 4.000 metri nel vuoto. E così domenica scorsa, davanti a una folla in festa, è atterrata allo Skydive di Ottawa, vicino Chicago, dopo una caduta libera da manuale della durata di sette minuti.

Il Guinness World Record - Il Guinness World Record per il paracadutista più anziano è al momento assegnato a un'altra donna. Si tratta della svedese Linnéa Ingegärd Larsson, di anni 103, ma adesso Dorothy, che ne compirà 105 a dicembre, spera di strapparle il primato e intanto già pensa alla prossima sfida: un bel giro in mongolfiera.

Il lancio da sola - Nelle sue prime esperienze di paracadutismo, Hoffner si è sempre affidata agli altri paracadutisti per effettuare la discesa. Domenica, invece, grazie al consenso di un istruttore certificato ha insistito per saltare da sola da un'altezza di ben 13.500 piedi (4.100 metri). La discesa è durata in totale sette minuti al termine dei quali gli amici si sono precipitati a congratularsi con lei.