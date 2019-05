Morbillo, nave da crociera di Scientology in quarantena ai Caraibi

Una nave da crociera di proprietà di Scientology con 300 persone a bordo è stata messa in quarantena in un porto nell'isola di Santa Lucia, nei Caraibi, dopo aver scoperto un caso di morbillo a bordo. Lo ha riferito il capo della sanità dello Stato insulare, Merlene Fredericks James, spiegando di aver "ritenuto prudente mettere in quarantena la nave". Al momento nessuno può scendere dalla Freewinds, la nave su cui l'organizzazione svolge ritiri religiosi.