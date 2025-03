Morbillo, un contagio a Washington e un nuovo focolaio in Kansas

E' ancora allarme per il morbillo negli Stati Uniti: una persona ha scoperto di essere infetta dopo essere giunta a Washington Dc e aver viaggiato sull'affollato treno che porta da New York alla capitale americana. L' individuo (ignoti sesso e identità) risiede in Minnesota e, secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, era ritornato da un viaggio all'estero. Si era quindi recato in vari luoghi, anche nella città di Washington. La persona era pienamente vaccinata contro il morbillo e le altre malattie esantematiche infantili. Gli esperti dei Cdc stanno rassicurando la popolazione sul fatto che i casi di infezione da morbillo tra gli immunizzati sono rarissimi.