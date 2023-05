Il Montana è il primo stato americano a bandire TikTok

Cosa prevede il decreto

La misura firmata da Gianforte è molto più ampia dei divieti attualmente in vigore in alcuni stati che ne vietano l'utilizzo sui dispositivi governativi. La legge prevede che i fornitori di app, come Google e Apple, smettano di renderla disponibile sui propri negozi online, con multe fino a 10mila euro in caso contrario. Non sono previste sanzioni per gli utilizzatori, né è stato spiegato come la legge verrà applicata per quel che riguarda le app scaricate prima del primo gennaio 2024. "Oggi il Montana intraprende l’azione più decisiva di qualsiasi altro Stato per proteggere i dati privati e le informazioni personali sensibili degli abitanti del Montana dall’essere raccolti dal Partito Comunista Cinese" ha dichiarato Gianforte.