Monopattini elettrici, prima vittima a Parigi

A Parigi, ai piedi di Montmartre, lunedì sera un venticinquenne è morto sul suo monopattino elettrico in seguito ad uno scontro con un camion. Il giovane è la prima vittima che perde la vita sul mezzo elettrico, molto di moda nella capitale francese. A darne notizia, la radio Europe 1. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo non avrebbe dato la precedenza, gesto che gli è stato fatale. Al momento le autorità parigine hanno posto in stato di fermo l'autista del camion, che verrà interrogato sulle dinamiche dell'incidente.